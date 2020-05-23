Хуснуллин: территория около Юго-Восточной хорды в Москве не опасна для строителей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты проводят очистку грунта на территории около Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве, рисков для строителей нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

"Согласно отчетам, все вопросы с очисткой грунта решены (около Юго-Восточной хорды - прим. ТАСС). Договор с "Радоном" заключен. И, насколько я знаю, экспертиза дала заключение, что там нет рисков ни для здоровья, ни для стройки", - сказал Хуснуллин.

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища. Собянин отметил, что в результате этой работы будет решены две задачи: специалисты построят хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируют радиоактивные отходы.

Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до 35 километра МКАД, новая трасса пройдет по 10 районам Москвы.