Лечение в больнице №15 имени Филатова в Москве проходят свыше 700 человек с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Врачи в больнице №15 имени Филатова в Москве помогают 1 136 пациентам, из них у 709 подтвержден коронавирус. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на 24 мая: всего на лечении - 1 136 пациентов, из них у 709 человек подтвержден коронавирус. В реанимации находятся 147 человек, к ИВЛ подключены 54 человека", - говорится в сообщении. Он добавил, что за последние сутки в медицинское учреждение поступили 87 пациентов, также были выписаны 96 человек.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook отметила, что на 24 мая в медучреждении проходят лечение 549 человек, из них с подозрением на коронавирус 347 пациентов, 15 человек находятся в реанимации, к ИВЛ подключены два человека. За сутки в ИКБ-2 поступили 32 человека, из них 22 с коронавирусом.

"По данным на 24 мая, в Коммунарке на лечении находятся 205 пациента. У 154 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 10 пациентов", - написал в своем Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.