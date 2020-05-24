Число поездок на такси во время самоизоляции в Москве сократилось в два раза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число поездок на такси в Москве в среднем за день в период самоизоляции сократилось в два раза - до 330 тыс. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В среднем в день поездок на такси в Москве совершается 330 тыс., что на 51% меньше, чем в обычный период. Москва-сити как до начала самоизоляции, так и во время самоизоляции входит в ТОП мест окончания поездок на такси", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля.