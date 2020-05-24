Неизвестные напали с пистолетом на бизнесмена в отеле в центре Москвы и похитили $1 тыс.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Злоумышленники напали с пистолетом на предпринимателя на территории отеля в центре Москвы и похитили у него $1 тыс. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию обратился бизнесмен, который проживает в отеле по адресу Скатертный переулок, дом 13. По его словам, к нему в номер постучали трое мужчин и, когда он открыл дверь, направили на него пистолет неустановленного типа. После этого у него похитили личные вещи и деньги в сумме не менее $1 тыс.", - сказали в полиции

Там добавили, что в настоящее время устанавливается материальный ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.