В Московском регионе постепенно начинают открывать МФЦ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Работа многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) возобновляется с понедельника в Московском регионе в ограниченном режиме. Соответствующие решения приняли власти столицы и Подмосковья, исходя из текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Московские МФЦ

Первых посетителей в понедельник примут 88 из 130 многофункциональных центров столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил такой шаг тем, что далеко не все госуслуги обеспечиваются в электронном виде, а количество людей, которые не получили те или иные услуги, каждую неделю нарастает, ведь в обычные дни МФЦ посещают до 70 тысяч человек. При этом, по его словам, большинство услуг центров уже переведены в электронный формат.

С 25 мая в офисах центров горожане из 220 услуг смогут получить только 144 - те, которые невозможно предоставить в электронном виде: например, оформление водительских прав или загранпаспорта. Как пояснял Собянин, при выборе отделений, которые возобновят работу, учитывалось их местоположение: все МФЦ расположены в густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью, и, по словам мэра, "они достаточно равномерно распределены по городу".

На первом этапе посетить офис можно будет только по предварительной записи, чтобы не возникало очередей. Записаться для посещения пока можно только на официальном сайте мэра и правительства столицы при помощи специального сервиса.

Для предупреждения распространения коронавируса МФЦ будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. В частности, сотрудники и посетители обязаны использовать средства защиты - маски или респираторы, а также перчатки. На входе всем посетителям будут бесконтактным способом измерять температуру. Кроме того, в помещениях центров сделали разметку для соблюдения социальной дистанции, установили защитные стекла, а также будут регулярно дезинфицировать поверхности.

По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, МФЦ стали первыми учреждениями сферы услуг с неограниченными контактами между людьми, которые город открывает в условиях постепенного ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. Она выразила надежду, что стандарт, который будет отработан на центрах "Мои документы", можно будет применить и к другим учреждениям в этой сфере. В связи с этим заммэра призвала граждан четко соблюдать время посещения, указанное при предварительной записи, и приходить на прием вовремя, чтобы "минимизировать формирование очередей".

Опробованный режим работы

В подобном формате столичные МФЦ уже работали: их перевели в такой режим с 26 марта, за четыре дня до полного закрытия офисов. Часть услуг они предоставляли дистанционно, а те, которые невозможно оказать без личного присутствия - оформление паспорта и водительского удостоверения, регистрация рождения ребенка и другие, были доступны только по предварительной записи. Получить результаты услуг и забрать готовый документ можно было без записи.

Оформление полиса обязательного медстрахования, расчет и перерасчет платежей ЖКХ, предоставление информации жилищного учета, выписки из ЕГРН, услуги налоговой службы и пенсионного фонда стали полностью электронными. Проконсультироваться по оказанию госуслуги можно было в единой справочной службе правительства Москвы.

А через несколько дней, 30 марта, в связи с объявлением режима повышенной готовности из-за коронавируса офисы закрылись для посетителей, и из доступных услуг остались только те, которые можно получить онлайн. Единственным исключением стала регистрация смерти, за услугой нужно было обратиться в дежурные центры в округах, ее также оказывали по записи.

Госуслуги Подмосковья

Аналогичная ситуация была и в Московской области, где с 26 марта все МФЦ также перешли на формат работы по предварительной записи, а для жителей региона старше 65 лет, находящихся в самоизоляции, был организован бесплатный выездной прием документов. С вводом режима всеобщей самоизоляции в регионе многофункциональные центры закрылись вовсе. По указу губернатора Андрея Воробьева, принимать граждан разрешалось только по записи в случае экстренной или угрожающей жизни ситуации.

Теперь же власти региона начинают постепенное открытие МФЦ, которое пройдет в три этапа. На первом этапе посещение центров будет доступно по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц. На втором будет расширено количество оказываемых услуг для юридических лиц, а также станут доступны услуги для физических лиц. Третий этап подразумевает работу МФЦ в штатном режиме.