В московском Музее космонавтики 26 мая пройдет онлайн-выставка

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Виртуальная выставка откроется на сайте Музея космонавтики 26 мая. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"После запуска в 1957 году первого искусственного спутника Земли на языке космоса заговорил весь мир. Поменялись представления человека о будущем, и это отразилось на моде, архитектуре и дизайне. Люди начали интересоваться вопросами проектирования предметов для новой, космической эпохи. Наша выставка расскажет о разработках дизайнеров, архитекторов, инженеров, непосредственно связанных с освоением космического пространства", - приводятся в сообщении слова директора Музея космонавтики Натальи Артюхиной. "Зрители увидят фотографии экстерьера и интерьера проектируемого космического корабля "Федерация" ("Орел"), узнают, какие инструменты необходимы космонавтам для работы и жизни на космических станциях и какое оборудование используют сотрудники наземных космических служб", - добавила она.

Видеоролики с комментариями кураторов выставки можно будет посмотреть на страницах музея в сетях "ВКонтакте" и Facebook.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.