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Росреестр по Москве отменил плановые проверки бизнеса до конца года

До конца года также сокращено и число оснований для организации внеплановых проверок

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве отменило плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года. Такое решение принято в соответствии с поручением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в понедельник.

Всего в текущем году в столице из-за пандемии коронавируса исключено из графика уже более 70 проверок в части соблюдения требований законодательства в сфере земельного надзора и государственного геодезического надзора.

"Помимо отмены плановых проверок бизнеса, запланированных в Москве Росреестром до конца 2020 года, сокращено и число оснований для организации внеплановых проверок. Так, в соответствии с поручением правительства России их проведение становится возможным только в исключительных ситуациях. Например, в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача лицензий", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного Росреестра Александра Левченкова.

При этом выездные проверки при осуществлении лицензионного контроля будут проводиться столичным Росреестром дистанционно до конца года.

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