В больнице № 15 им. Филатова в Москве лечатся 718 пациентов с подтвержденным коронавирусом

Больница № 15 им. Филатова, наряду с инфекционной клинической больницей № 2 (ИКБ-2), а также комплексами в районе Коммунарка и поселении Вороновском, является одним из базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 1 150 человек проходят лечение в городской клинической больнице № 15 им. Филатова, среди них - 718 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в соцсети Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

"На утро 25 мая всего на лечении находятся 1 152 человека, из них с диагнозом "внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии" - 1 143. В их числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 718, из них беременных и родильниц - 58", - написал Вечорко. По его данным, в реанимации находятся 147 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 52 пациента. Всего за сутки выписаны 104 человека, поступили 120.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 25 мая в медучреждении проходят лечение 572 человека, из них с подозрением на коронавирус 278 пациентов, девять человек находятся в реанимации, к ИВЛ подключены двое. За сутки в ИКБ-2 поступили 29 человек, из них шестеро с коронавирусом. Выписаны шесть человек, все они вылечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы в Коммунарке, по данным на 25 мая, в учреждении проходят лечение 226 пациентов, у всех диагностирована внебольничная пневмония. "Подтвержденных случаев коронавируса среди них 155. За сутки госпитализированы 18 человек", - уточнил он. Накануне в больнице проходили лечение 210 пациентов, из них 154 - с коронавирусной инфекцией.

Всего в Москве заразились коронавирусом 166 тыс. 473 человек, из них 2560 - за последние сутки. Выздоровели 53 586 заразившихся, умерли 2 034. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.