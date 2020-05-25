В Коммунарке 94-летнего пациента после месяца на ИВЛ перевели на реабилитацию

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Врачи инфекционной больницы в Коммунарке перевели в реабилитационный блок 94-летнего пациента с коронавирусом, который почти месяц провел на ИВЛ. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook .

"После более 40 дней интенсивной терапии, 28 дней ИВЛ, сегодня он (94-летний пациент - прим. ТАСС) на самостоятельном дыхании, и переходим на следующий этап реабилитации", - написал Проценко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.