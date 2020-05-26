Новые видеоэкскурсии по музеям и усадьбам появились на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Портал "Узнай Москву" обновил видеоэкскурсии по музеям и усадьбам столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Теперь на портале можно посмотреть экспозиции Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, познакомиться с историей усадьбы Голицыных и музея-заповедника "Царицыно". Всего уже опубликованы онлайн-экскурсии более чем по 20 культурным площадкам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, виртуальных гостей приглашают посетить старинную дворянскую усадьбу Влахернское-Кузьминки. Ее история началась в XVIII веке. На портале "Узнай Москву" расскажут, как выглядела усадьба при Строгановых.

"Во время виртуальных туров по музею-заповеднику "Царицыно" можно будет узнать, как архитекторы проектировали резиденцию для Екатерины Великой, почему перестраивали дворцовый ансамбль после смерти императрицы и какие археологические находки обнаружены на территории заповедника в XX веке",- говорится в сообщении.

Портал "Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 327 музеев, 196 территорий, сведения о 207 исторических личностях, 127 тематических прогулочных маршрутах и 59 квестах.