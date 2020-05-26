Соцпомощники выполнили 150 тыс. заявок на доставку лекарств москвичам на самоизоляции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 23 марта оставили 167 тыс. заявок на доставку лекарств. Социальные помощники выполнили 150 тыс. подобных запросов. Об этом сообщила во вторник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В период эпидемии город старается помогать москвичам, которые находятся на самоизоляции. Чтобы пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могли оставаться дома, не беспокоясь о достаточном запасе лекарств, мы организовали доставку препаратов с помощью социальных работников и волонтеров. За последние два месяца москвичи оставили более 167 тыс. заявок на эту услугу, из них 150 тыс. заявок уже выполнено, остальные находятся в процессе исполнения", - сказала Ракова.

Она добавила, что за два месяца работы операторы кол-центра передали в районные центры социального обслуживания более 70 тыс. обращений о покупке и доставке лекарств за счет заявителя и более 97 тыс. - для граждан льготных категорий, входящих в группу риска.

"В среднем отработка одной заявки на получение льготных лекарств занимает от 3 до 5 дней: это зависит от наличия необходимого лекарства в аптеке. Большая часть заявок отрабатывается в тот же день. Социальные работники и волонтеры помогают с получением лекарств москвичам не только на территории города, но и за его пределами: если заказчик находится в самоизоляции на даче. Сотрудники районных центров социального обслуживания доставляли необходимые лекарства и на дачный участок за 150 км от Москвы, в Тульскую область, и в Истринский район за 95 км от МКАД", - отметила Ракова.

Заммэра добавила, что по результатам опроса 99% москвичей остались удовлетворены качеством выполнения своих заявок.

Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями могут оформить заявку на доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости или другие социальные услуги, выполняемые центрами социального обслуживания, по телефону горячей линии Комплекса социального развития 8-(495)-870-45-09. Горячая линия работает ежедневно с 8 утра до 9 вечера.