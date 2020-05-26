Новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс построят в 2023 году в Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комплекс больницы на территории Инфекционной клинической больницы №1 появится в 2023 году в Москве. В настоящее время здесь ведутся работы по подготовке территории для последующего строительства, сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На территории ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница №1" по адресу: Волоколамское шоссе, владение 63 появится новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс. Он будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов, которые будут объединены общим подвалом. Общая площадь комплекса составит порядка 95 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В центральном корпусе разместится лечебно-диагностический блок. На первом этаже будет консультативно-диагностический центр, гепоцентр, отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики и лаборатории. На втором этаже расположится реанимационное отделение с двумя операционными и дневной стационар, на третьем этаже - помещения кафедр и лекционные залы. На четвертом этаже будут помещения администрации и конференц-зал, добавил Бочкарев.

Южный корпус вместит боксированные отделения, в том числе отделение особо опасных инфекций, расположенное на первом этаже. Северный корпус также будет состоять из боксированных отделений и акушерско-гинекологического блока с приемными родовыми боксами, отмечается в сообщении. Пациенты будут размещаться в 546 индивидуальных боксах мельцеровского типа, которые полностью изолируют пациента. Проектом также предусмотрено строительство станции санитарной обработки транспорта на выезде из инфекционного комплекса для предотвращения распространения инфекций за территорию больницы. Для соблюдения противопожарных мер безопасности предусмотрены эвакуационные выходы для персонала и пациентов на улицу, отметила пресс-служба.

Как подчеркнул заммэра, в ближайшие годы планируется построить 47 крупных медицинских объектов мощностью около 1 млн кв. м. Это направление будет приоритетным в ближайшее годы.