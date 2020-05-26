Собянин открыл новые производственные линии на комбинате "Черемушки"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл новые производственные линии кондитерско-булочного комбината "Черемушки", а также поздравил столичный бизнес с Днем российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

"Черемушки" - крупнейший производитель хлеба, хлебобулочных изделий в Москве. [Производство там] Не останавливалось ни на минуту, даже несмотря на сложные эпидемиологические условия, обеспечивая москвичей нужной и вкусной продукцией, такими как бородинский хлеб, "Столичный", кондитерские изделия. Помимо этого, [руководство] еще и работало над новой инновационной программой, вводя новые современные мощности. Вместе с городом мы разработали лизинговую программу поддержки новых инвестиций, закупки оборудования", - рассказал Собянин журналистам.

"Надеюсь, что, помимо этих [новых производственных] очередей, здесь появятся еще дополнительные мощности, необходимые для вкусного хлеба для москвичей", - добавил он.

Мэр также отметил, что почти половина промышленных предприятий Москвы в условиях пандемии приостанавливала свою деятельность, а с 12 мая почти все они вернулись к работе. По его словам, на сегодня 90% предприятий работают практически по полному циклу.

"Пользуясь случаем - сегодня день предпринимателя в России - поздравить хочу всех, кто своими знаниями, профессиональным опытом, своей преданностью делу создает экономику страны, экономику города, новые рабочие места, налоги, позволяют создать надежный экономический фундамент для города и для страны. Уверен, что тяжелые времена в скором времени закончатся и бизнес Москвы снова встанет в полной мере на ноги", - сказал Собянин.

Он отметил, что правительство РФ и правительство Москвы окажут содействие для того, чтобы совместно преодолеть трудности и выйти на новый уровень развития промышленности, предпринимательства и в целом экономики города.

О комбинате

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", расположенный на юго-западе Москвы был создан в 1973 году. Основной задачей предприятия была разработка новых кондитерских технологий и рецептур для мучной кондитерской промышленности СССР.

Сегодня КБК "Черемушки" является одним из ведущих производителей хлебобулочной продукции в Москве. На предприятии трудятся 955 человек, которые ежедневно выпускают 100 тонн продукции - пшеничный и ржаной хлеб, хлеб с "добавленной пользой", сдобную и слоеную хлебобулочную продукцию. Продукция комбината поставляется в 6 тыс. торговых точек в Москве и ближайшем Подмосковье.

В 2018 году КБК "Черемушки" начал реализацию инвестиционного проекта по созданию нового производственного цеха. На площади 6 тыс. кв. м планируется разместить четыре современные производственные линии общей мощностью до 100 тонн продукции в сутки. Объем инвестиций в создание нового цеха составит 1,5 млрд рублей, включая затраты на оборудование, ремонт помещений, инженерные сети и вентиляцию. Часть затрат предприятия на лизинг оборудования будет покрыта за счет субсидии из бюджета города Москвы, являющейся одним из инструментов поддержки промышленных предприятий.

Весной 2020 года КБК "Черемушки" ввел в эксплуатацию первую очередь нового цеха - две линии по производству подового ("Столичный") и формового ("Бородинский", "Дарницкий") хлеба мощностью 50 тонн в сутки. Вторую очередь проекта - еще две линии по производству нарезных батонов - планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. В результате реализации проекта будет создано порядка 100 новых рабочих мест.