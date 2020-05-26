Пользователи онлайн-библиотеки ЦППК могут приобрести книги со скидкой 25% до 27 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пользователи электронной библиотеки в мобильном приложении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в течение месяца могут бесплатно скачать книгу, а также получить скидку 25% на одну покупку любого количества книг в онлайн-библиотеке. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ЦППК.

"Пользователи электронной библиотеки в мобильном приложении ЦППК получат подарок и приятный бонус. В честь Общероссийского дня библиотек пользователям будет предложена подборка книг, из которой одно произведение можно будет скачать бесплатно. Более того, каждый читатель получит скидку 25% на одну корзину с покупками - в ней может быть любое количество книг из онлайн-библиотеки. Скидку необходимо активировать по промокоду cppkmdbiblio", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что получить подарок и воспользоваться бонусом пассажиры смогут будет один раз в течение месяца, то есть до 27 июня. "Цифровая библиотека создана компанией совместно с сервисом "ЛитРес" и доступна в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". В разделе "Книги бесплатно" можно скачать любую из 100 электронных или аудиокниг. На цифровых полках - произведения российских и зарубежных писателей. Пассажиры могут выбрать романы, детективы, нон-фикшн, книги по психологии и даже сборники кулинарных рецептов. Список обновляется каждые три месяца", - пояснили в пресс-службе.

Скачать приложение "Расписание и билеты ЦППК", чтобы получить доступ к книгам и другим мобильным опциям компании для удобных поездок, можно в AppStore и Google Play.

Компания просит пассажиров по возможности оставаться дома. Если поездку отложить нельзя, старайтесь избегать передвижения в часы пик, находитесь на расстоянии 1,5-2 метра от других пассажиров на станциях и в электропоездах, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мойте руки, не трогайте лицо, дезинфицируйте гаджеты и другие предметы, которыми часто пользуетесь, и соблюдайте другие рекомендации профильных организаций.

С 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на все пригородные электропоезда. Также с 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.