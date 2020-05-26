Жаловавшиеся на штрафы "за выход на балкон" молодожены шесть раз нарушили изоляцию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Столичные молодожены, жаловавшиеся на ошибочные штрафы, неоднократно нарушали режим самоизоляции. При этом часть выписанных штрафов за нарушение самоизоляции супругам, которые ранее заявили, что были оштрафованы за выход на балкон собственной квартиры, были связаны с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, и после проверки аннулированы, сообщил ТАСС во вторник начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Ранее СМИ сообщили, что супружеская пара была неоднократна оштрафована за нарушение самоизоляции, якобы не покидая своей квартиры в московском поселке Рублево, который находится на границе с Подмосковьем. По словам молодоженов, они выходили на балкон, а система "посчитала, что они, находясь в своей квартире в Москве, выезжали за пределы региона".

"Всего граждане, проживающие в доме, расположенном на границе Москвы и Московской области, получили 16 штрафов за нарушение самоизоляции. Из них 10 нарушений были зафиксированы соседними базовыми станциями, которые также фиксируют выход недалеко от дома с целью похода в магазин или аналогичных действий. По обращению москвичей данная ситуация была детально разобрана, были установлены шесть неоспоримых фактов нарушения гражданами режима обязательной самоизоляции, и штрафы по этим конкретным случаям аннулированы не будут, поскольку факт совершения нарушений подтвердился. А 10 штрафов, связанных с техническими особенностями и необычным местоположением дома, аннулированы", - сказал Данчиков.

Он сообщил, что молодожены, ранее заявившие об ошибочно полученных штрафах за нарушение самоизоляции, не устанавливали обязательное к использованию мобильное приложение "Социальный мониторинг", а также неоднократно покидали место изоляции на 10 и более км, о чем свидетельствуют данные сервиса геоаналитики. За эти нарушения гражданам было выписано шесть штрафов, которые остались в силе.

Регламент изоляции в Москве

Ранее Данчиков сообщал ТАСС, что жители столицы, зараженные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, больные ОРВИ, а также люди, проживающие с ними в одной квартире, должны соблюдать режим обязательной самоизоляции. Все они подписывают специальное добровольное согласие о нахождении дома, при нарушении которого подвергают серьезной опасности соседей и окружающих.

Мобильное приложение "Социальный мониторинг" предполагает обязательную авторизацию, а также регулярное подтверждение факта нахождения дома на протяжении всего периода лечения.

По словам Данчикова, все постановления об административном правонарушении выносятся на основании официального письма о выявлении нарушений, зафиксированных департаментом информационных технологий Москвы при использовании "Социального мониторинга". Если гражданин считает, что штраф пришел по ошибке или в следствии сбоя в работе приложения, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования. Для этого нужно дождаться поступления официального заказного письма с постановлением о совершении административного нарушения, в котором будут подробно изложены обстоятельства нарушения. В случае несогласия с этими обстоятельствами, жалобу на постановление в письменной форме либо в форме электронного документа можно направить в течение десяти суток со дня его получения в контролирующий орган выставивший штраф или в районный суд по месту жительства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.