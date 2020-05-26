Городская экскурсионная акция "Открой#Моспром" началась в режиме онлайн

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Очередной этап городской экскурсионной программы "Открой#Моспром" начался во вторник в режиме онлайн. На сайте проекта выложена серия специальных выпусков о заводах и фабриках Москвы и о том, как они работают в период пандемии, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В феврале этого года в Москве с успехом прошел пятый этап проекта "Открой#Моспром". Тогда бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы посетили более 3000 человек. Сегодня попасть на производство практически невозможно. Нужно пройти несколько уровней санитарно-эпидемиологического контроля: обработать руки, обувь, измерить температуру на входе. Поэтому чтобы люди и в новых условиях продолжали знакомиться с московской промышленностью, экскурсии перешли в онлайн-формат", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Отмечается, что во время онлайн-экскурсий пользователи смогут увидеть, как роботы завода "Связьстройдеталь" в беспрерывном режиме варят кабельные арматуры, чтобы обеспечить населенные пункты точками доступа WiFi. Или как работает фризер непрерывного действия для производства мороженого на фабрике "Баскин Робинс", как собирают лифты, как производят трубы, которые использовались для строительства инфекционного центра в Новой Москве.

"Столичные заводы продолжают работу, в некоторых отраслях количество заказов даже возросло. И, конечно, каждое предприятие по-своему ответило коронавирусу. На московском нефтеперерабатывающем заводе, мощность которого составляет 6,6 тыс. т нефтепродуктов в сутки, установлены бактерицидные циркуляторы воздуха. А на пищевое производство теперь можно попасть только после прохождения пятиступенчатого санитарного контроля", - отмечается в сообщении.