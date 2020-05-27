В Москве в среду ожидаются облачная погода и до 19 градусов тепла

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Облачная погода, местами кратковременный дождь и до плюс 19 градусов ожидаются в столице в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс пять градусов.