Социальные помощники выполнили почти 400 тыс. заявок жителей Москвы на самоизоляции

"За время самоизоляции не только жители столицы, но и регионов обратились в колл-центр более 1 млн раз. За два месяца работы социальными помощниками города было выполнено почти 400 тыс. заявок на получение различных социальных услуг", - сказала Ракова.

По указу мэра в Москве с конца марта москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться за социальными услугами на горячую линию Комплекса социального развития.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Операторы горячей линии комплекса социального развития приняли более 1 млн звонков от находящихся на самоизоляции жителей Москвы, соцпомощники выполнили почти 400 тыс. заявок. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что чаще всего москвичи просили купить и доставить лекарства (39%) и продукты (27%), а с наступлением теплых дней привезти твердое топливо для домов без центрального отопления на дачные участки (6%) и принести товары первой необходимости (3%).

Кроме того, соцпомощники выгуливают сотни домашних животных. Наиболее популярные породы собак, названные социальными работниками, у городских жителей - это такса, шпиц и чихуахуа. Услуга по покупке и доставке корма для питомцев была заказана более 1 тысячи раз (менее 1%).

"Количество заявок на услуги центров социального обслуживания в первый месяц работы в среднем увеличивалось на 110% в неделю, а к концу мая темп прироста снизился. Так, например, с начала работы горячей линии по 22 апреля спрос на доставку лекарств увеличивался от недели к неделе и достиг 98%, а с начала мая еженедельный прирост составляет в среднем 29%", - добавила заммэра.

Статистика добрых дел

По словам Раковой, услуга по покупке и доставке продуктов питания в апреле показывала средний прирост в неделю 107%, а с начала мая - всего 28%. Сравнивая показатели апреля и мая, можно увидеть, что в апреле москвичи заказали на 38% больше услуг (270 031), чем в мае (167 280).

При этом спрос на покупку и доставку товаров первой необходимости вырос на 13% (в апреле было заказано 6 421 услуга, а в мае - 7 460), а на покупку и доставку продуктов упал на 17% (64 904 заявки в апреле против 53 304 заявок в мае). Количество же заказанных услуг в мае увеличилось на 61,7%.

Социальные помощники выполнили уже почти 90% услуг, остальные находятся в работе.