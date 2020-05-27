Еще 5 839 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции выросло в Москве на 5 839 и достигло 67 458, сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 5 839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458", - сказала заммэра.

По словам Раковой, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Всем вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - напомнила Ракова.

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