Медработники и волонтеры бесплатно парковались на улицах Москвы 6,5 тыс. раз

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Работники медицинских организаций и волонтеры Москвы уже более 6,5 тыс. раз бесплатно оставляли автомобили на городских парковках, сообщил в среду ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Возможность парковаться бесплатно появилась у медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, 13 апреля, а у волонтеров - 3 мая.

"Медицинские работники и волонтеры каждый день помогают людям и находятся на передовой. Для них в Москве многое сделано разными ведомствами и организациям, со своей стороны мы обеспечили им на всех улицах города бесплатную парковку. Медработники бесплатно припарковались уже более 6 тыс. раз, а волонтеры - более 500. Призываем активнее использовать эту возможность, подавать списки и оставлять свои автомобили без оплаты", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что работники медицинских учреждений и волонтеры могут бесплатно оставлять автомобили на парковках со шлагбаумом.

Как уточнили в пресс-службе департамента столичного транспорта, при возникновения вопросов, связанных с бесплатной парковкой для медиков, следует обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру +7 (495) 870-72-95. Чтобы волонтер мог пользоваться уличными парковками и парковками со шлагбаумом бесплатно, ему нужно обратиться в волонтерскую организацию, в которой он зарегистрирован - в ГБУ "Мосволонтер" по номеру телефона 8-999-898-16-18 или ГБУ "Моя карьера" по номеру телефона 8-495-870-44-44.

Кроме того, в возникновения вопросов по теме платного парковочного пространства Москвы, консультацию можно получить по телефонам горячей линии Московского транспорта: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Все обращения можно подать онлайн, воспользовавшись формой на Едином транспортном портале.