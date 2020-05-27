В Мосгордуме утвердили запрет на продажу алкоголя в маленьких кафе в жилых домах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект, запрещающий розничную продажу алкогольной продукции объектами общественного питания с залом для посетителей площадью менее 20 кв. м, расположенными в жилых домах или на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщил в ходе онлайн-заседания Мосгордумы в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Принят проект закона о внесении изменений в закон города Москвы от 9 декабря 1998 года № 29 "О торговой деятельности в городе Москве", - сказал Шапошников.

По его словам, внесенные изменения в закон "О торговой деятельности в городе Москве" основаны на нормах федерального законодательства. То есть розничная продажа алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в том случае, если у них есть зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м. Законом устанавливается порядок определения площади зала обслуживания. Спикер уточнил, что вводимые нормы будут способствовать профилактике правонарушений, так как "наливайки", продающие по ночам алкоголь, сейчас вызывают огромную обеспокоенность у москвичей - жителей первых этажей, которые больше всего страдают от небольших полулегальных рюмочных в своих домах.

"Проблема так называемых наливаек в жилых домах сегодня решается комплексно - на всех уровнях. Новый федеральный закон <...> ограничивает продажу алкоголя в кафе, ресторанах, магазинах, размещенных в жилых домах, если их площадь менее 20 кв. м. Перед субъектами стоит важная задача: с учетом требований федерального законодательства обеспечить общественный порядок и правила торговли", - пояснил Шапошников.

Ранее председатель комиссии столичной думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов сообщил, что субъектам РФ было предоставлено право региональными законами устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя, если речь идет об указании услуг общепита в объектах, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Российские регионы могут увеличивать размер площади зала обслуживания посетителей, а также устанавливать полный запрет продажи алкогольной продукции в подобных заведениях.

О ситуации в Москве

"Принимая закон о 20 кв. м., мы гарантируем малому и среднему бизнесу, что мы не намерены увеличивать площадь зала. В случае непринятия такого закона у предпринимателей могли остаться опасения, а не планирует ли Москва расширять ограничения? <...> В целом наш закон напрямую коснется от 40 до 100 объектов общепита. Мы ставим законодательный заслон возможности появления "наливаек" в будущем", - сказал Щитов в ходе заседания.

По его словам, в Москве 53 объекта общепита с лицензией на торговлю алкоголем, расположенные в многоквартирных домах или пристройках, с помещениями площадью от 20 до 50 кв. м. Если у данных организаций площадь обслуживания зала будет менее 20 кв. м., они попадут под действие закона, пояснил Щитов.

"Из 661 заведения площадью до 20 кв. м. пивом торгуют 27. Они точно попадут под действие законов - и федерального, и московского. Еще есть 264 объекта площадью от 20 до 30 кв. м, из них 22 торгуют пивом, нужно будет смотреть их инвентаризационные и правоустанавливающие документы", - сказал депутат.

Госдума 17 апреля приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия". Затем секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время онлайн-совещания с участием региональных отделений партии дал поручение коллегам в регионах провести работу по приведению законодательства субъектов РФ в соответствие с новым законом о "наливайках".