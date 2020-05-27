Власти Москвы приняли новый пакет мер поддержки предпринимателей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло новый пакет мер поддержки предпринимателей, они коснутся инновационных компаний и промышленных предприятий. Производственные компании смогут получить статус "Московский инвестор", и затем льготы по налогу на прибыль, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Москва станет главным российским полигоном для тестирования инноваций <...> Столичные производственные компании смогут получить статус "Московский инвестор". Он дает право на инвестиционный налоговый вычет - уменьшение суммы налога на прибыль на сумму вложений в основные средства", - говорится в публикации.

Как пояснил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый механизм поддержки промышленных предприятий, которые активно инвестируют средства в развитие производства. С новым статусом "московского инвестора" они смогут снизить региональную часть налога на прибыль до 12,5 % или 8%. "При этом, если предприятие активно инвестирует в развитие своего производства, то может получить "скидку" на региональный налог в размере до 90% от суммы вложенных инвестиций. Сумма федеральной части налога на прибыль может быть списана полностью", - пояснил вице-мэр.

Неиспользованную сумму региональной льготы можно будет переносить на последующие периоды, до семи лет, а федеральную необходимо будет использовать в течение одного года. Для получения инвестиционного налогового вычета минимальная годовая сумма расходов на развитие производства для "московского инвестора" первой категории должна составлять 200 млн рублей, второй категории 300 млн рублей.

Как получить статус "московского инвестора"

"Основными условиями получения статуса "московского инвестора" и инвестиционного налогового вычета являются осуществление деятельности в Москве и отсутствие процедуры ликвидации и банкротства. Помимо этого, коэффициент обновления основных фондов предприятия должен составлять не менее 8% за последний год или не менее 35% за последние пять лет, а средняя ежемесячная зарплата работников должна быть не меньше среднемесячного трудового дохода по Москве", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

По его словам, с 2023 года, в соответствии с изменениями федерального законодательства, льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, перестанут действовать. "До 1 января 2023 года промкомплексы и технопарки могут выбрать либо текущую льготу на налог на прибыль в размере 12,5%, либо инвестиционный налоговый вычет, при этом у них останутся льготы на имущество и землю", - уточнил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

Как уточнили в экономическом оперштабе Москвы, с 2016 года в столице действует программа поддержки инвесторов в реальном секторе экономики: город присваивает инвестиционно-активным предприятиям статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта. На сегодняшний день получили статусы, дающие право на преференции, 116 компаний: 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, один автопроизводитель. Объем инвестиций предприятий со статусами промкомплекса, технопарка, якорного резидента за последние пять лет составил 95.6 млрд рублей. В компаниях работает более 110 тыс. человек.

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