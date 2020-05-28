В Москве в четверг ожидаются облачная погода и до 22 градусов тепла

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в столице в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.