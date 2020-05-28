Почти 250 учителей получили гранты за развитие "МЭШ" в период дистанционного обучения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Педагоги Москвы получили более 320 грантов за развитие ресурса "Московская электронная школа" ("МЭШ") в период дистанционного обучения. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С переходом школьников на дистанционное обучение учителя продолжили не только активно вести уроки и консультации, но и наполнять полезными материалами библиотеку "Московской электронной школы" - ключевой ресурс в онлайн-обучении. За вклад в развитие проекта наиболее активные учителя получают денежное вознаграждение - в последние два месяца 247 преподавателей стали обладателями 325 грантов мэра Москвы", - сказала Ракова.

Она отметила, что с марта по май в "Московской электронной школе" учителя опубликовали свыше 2,5 тыс. сценариев уроков, 7 670 интерактивных приложений, а также 131 учебное пособие.

В 2020 году библиотеке "Московская электронная школа" исполняется четыре года. Проект запущен в сентябре 2016 года, а гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017 года. За весь период существования проекта 1 417 педагогов из 442 образовательных организаций стали обладателями 2 567 грантов за вклад в развитие "МЭШ". В настоящее время в электронной библиотеке имеется почти 45 тыс. сценариев уроков, свыше 108 тыс. образовательных приложений, более 900 тысяч фото- и видеоматериалов, а также 348 учебников, 245 произведений художественной литературы, пять виртуальных лабораторий и огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.