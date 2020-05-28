Власти Москвы продлили прием заявок на 10 самых популярных субсидий для предпринимателей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Заявочную кампанию на получение субсидий для предпринимателей продлили в столице, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

Срок приема заявок продлевается для 10 самых популярных видов выплат на тот период, пока они остаются востребованными у предпринимателей. Ранее завершить заявочную кампанию планировалось 1 июня.

"Для поддержки предпринимателей в городе введены налоговые льготы, гранты, рассрочки по аренде и другим платежам. Уже дает первые результаты масштабная программа льготного кредитования и рефинансирования ставок. Важное направление - это субсидии. Нам продолжает поступать большое количество заявок на них. И, чтобы все желающие успели подать документы, мы решили продлить заявочную кампанию по всем востребованным видам субсидий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Задать вопросы о действующих мерах поддержки и ее получении можно по номеру телефона: +7 (499) 961-01-20 с понедельника по пятницу с 09:00 мск до 18:00 мск. Также сведения о субсидиях для субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях предоставления выплат, перечне необходимых документов размещены на специальном сайте.