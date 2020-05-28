Московский зоопарк подготовил цикл онлайн-лекций об истории одомашнивания диких животных

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Цикл лекций, посвященных истории одомашнивания диких животных - лошадей, верблюдов, волков, туров - пройдет с 3 июня по 26 августа на сайте столичного зоопарка. Об этом сообщается в четверг на портале мэрии.

"Люди на протяжении многих тысячелетий пытались приручить разных животных, даже самых экзотических, например, питонов и крокодилов. Однако именно одомашнить удалось не более 25 видов представителей фауны. О том, в какой части планеты удалось приручить беспокойных и своенравных диких лошадей, как верблюдов использовали в сражениях, и что первым спутником человека стал волк, можно будет узнать во время новых онлайн-лекций столичного зоопарка. Они будут проходить один раз в неделю с 3 июня по 26 августа", - говорится в сообщении.

Например, посетители сайта узнают, что предок собаки -волк - начал жить с людьми еще в каменном веке, около 10-15 тыс. лет назад. В это же время в хозяйстве людей появились овцы и козы. Одними из последних были одомашнены лошади, около 5,5 тыс. лет назад. Третьего июня лекция будет посвящена ослам и мулам. Зрителям расскажут, как на наскальных рисунках выглядели древние предки современных лошадей, а также каким подвидам этих животных удалось пережить суровый климат ледникового периода и регулярную охоту на них со стороны людей. О приручении диких туров в неолите (последний период каменного века) расскажут 10 июня, а 17 июня можно будет послушать рассказ об одомашнивании оленей, отмечается на портале.

Пока Московский зоопарк временно не принимает посетителей. Прямые трансляции проводят из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и мартышек диан. Во время просмотра видео можно увидеть, как животные взаимодействуют с ухаживающими за ними киперами.