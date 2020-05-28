ВДНХ подготовила онлайн-программу о первом человеке в открытом космосе Алексее Леонове

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) подготовила специальную онлайн-программу в память о космонавте Алексее Леонове. 30 мая первый человек, вышедший в открытый космос, отмечал бы 86-летие, сообщается в четверг на портале мэрии.

"30 мая на сайте ВДНХ посетители смогут ознакомиться с центром "Космонавтика и авиация" и посмотреть видеоэкскурсию "Алексей Леонов. Шаг во Вселенную". На ней расскажут о том, почему между изобразительным искусством и авиацией (двумя самыми любимыми увлечениями будущего дважды Героя Советского Союза) Леонов все-таки выбрал последнюю, и как он попал в первый отряд советских космонавтов", - говорится в сообщении.

Все желающие узнают о том, с какими трудностями пришлось столкнуться экипажу легендарного корабля "Восход-2", с борта которого в 1965 году был совершен первый выход человека в открытый космос. Алексей Леонов мужественно справился с внештатной ситуацией: из-за перепада давления скафандр стал слишком жестким, что препятствовало возвращению на корабль. В день рождения легендарного советского космонавта пользователи сети смогут узнать, какой сложный путь прошел Леонов, а также о втором полете космонавта на орбиту в 1975 году. Тогда впервые была проведена стыковка кораблей двух стран - советского "Союза-19" и американского "Аполлона", отмечается на портале.

Алексей Леонов получил признание и как художник. Созданные им живописные работы находятся в фондах российских и зарубежных галерей. С 30 мая по 7 июля ВДНХ будет проводить детский конкурс "Рисую как Леонов". Ребятам предлагают изобразить космос или его покорителей, разместить фотографии своих работ в социальных сетях, отметить в публикации аккаунты ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация", а также указать хештег #РисуюкакЛеонов. Победителями станут три конкурсанта. Их выберет жюри, в состав которого войдут президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин, художники и сами пользователи сети.

Алексей Архипович Леонов - дважды Герой Советского Союза. Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней, премией имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности, орденами Дружбы, Ленина и Красной Звезды.