Мостуризм проведет вторую смену онлайн-лагеря для школьников столицы

МОСКВА, 28. /ТАСС/. Инновационный образовательно-туристический проект "Город открытий", запущенный Комитетом по туризму города Москвы, организует вторую смену Online Digital Camp "Город открытий". Она пройдет с 28 по 31 мая, рассказали ТАСС в четверг в столичном Комитете по туризму.

"Мероприятия онлайн-лагеря пройдут на виртуальном стенде проекта "Город открытий", подготовленного к Московскому международному салону образования (ММСО). Школьников ждет насыщенная четырехдневная программа от ведущих площадок-флагманов "Города открытий", бизнес-тренеров в области профнавигации и развития мягких навыков, гидов-кураторов проекта. Участники получат возможность познакомиться с перспективными индустриями столицы, узнать о современных профессиях и пообщаться с их представителями, погрузиться в мир новых технологий", - говорится в сообщении.

Занятия и активности онлайн-лагеря будут объединены в 8 образовательных треков-маршрутов: "Биотехнологии и биомедицина", "Экология", "Урбанистика", "Креативные индустрии", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Гуманитарные технологии" и "Энергетика". Школьникам расскажут о современных трендах в каждой отрасли и профессиях будущего, предложат выполнить различные интерактивные задания от ведущих университетов, технопарков и лабораторий. Не забудут и о спорте - утро для детей будет начинаться с онлайн-зарядки под руководством фитнес-инструктора проекта.

"По итогам смены участники представят собственные проектно-исследовательские работы по трекам "Города открытий" - индивидуально и в группах они разработают социальные инициативы по проектированию городов будущего в своих регионах. Защита итоговых проектов пройдет в формате pitch-сессии (короткое представление проекта - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

О лагере

Образовательный проект "Город открытий" столичного Комитета по туризму помогает школьникам из регионов России и городов ближнего зарубежья узнать о современной Москве - через профориентационные программы, знакомство с перспективными индустриями и культурными площадками города. Первая группа (более 300 детей) побывала в столице в январе 2020 года по приглашению мэра Сергея Собянина. Новая культурно-познавательная смена "Города открытий" была перенесена в онлайн-формат.