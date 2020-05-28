Более 200 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице "Вороновское" в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Свыше 200 человек с подтвержденным диагнозом COVID лечатся в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". Из них на аппарате искусственной вентиляции легких - 12, сообщил в четверг в Facebook главный врач медучреждения Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 28 мая состоит на лечении 214 пациентов. Из них с подтвержденным диагнозом COVID - 214, с кислородной поддержкой - 152, на ИВЛ - 12", - написал Переходов.

Он отметил, что за прошедшие сутки поступили 12 пациентов, были выписаны 17 человек.

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 3793 человека. Всего число выздоровевших от коронавирусной инфекции увеличилось до 71251. В России за сутки выявлен 8 371 заболевший коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3560 случаев (42,5%) - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.