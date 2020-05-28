Более 530 человек проходят лечение в инфекционной больнице № 2 в Москве

В столице существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Свыше 530 пациентов проходят лечение в инфекционной клинической больнице № 2 города Москвы, сообщила в четверг в своем аккаунте в Facebook главврач больницы Светлана Краснова.

"28 мая - 88 сутки работы с COVID. В больнице 534 человека, из них 323 человека с подозрением на COVID, у 254 пациентов подтверждено лабораторно, среди них 14 детей. Также в стационаре находятся 29 беременных, рожениц и родильниц. В реанимации - шесть пациентов, из них трое на аппарате искусственной вентиляции легких", - написала главврач.

"За прошедшие сутки выписаны 63 пациента, поступил 41 человек, из них 21 - с COVID", - сообщила Краснова.

В свою очередь главврач городской клинической больнице № 15 им. Филатова Валерий Вечорко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что более 1,1 тыс. человек проходят лечение в стационаре, среди них - 678 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

"В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 150 пациентов, на ИВЛ - 48. С подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID - 34 беременных и родильниц", - написал главврач.

Он добавил, что за сутки поступили 126 человек, выписаны 136.

В Москве отмечена наиболее сложная ситуация, которая в последнее время улучшается, в частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев и составило 3 793 человек против 2 054 соответственно. Всего в городе заразились коронавирусом 173 497 человек, выздоровели 71 251 заразившихся, умерли 2 254. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции. На втором месте в стране после Москвы по числу заразившихся находится Подмосковье, где всего выявлено 36 730 случаев, из них 774 - за последние сутки. Выздоровели в регионе 6 843 человек, 380 умерли.