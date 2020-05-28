В Москве не планируется вводить новые штрафы после этапа снятия ограничений

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют вводить новые штрафные санкции для контроля за соблюдением ограничений в условиях ослабления связанных с коронавирусом мер. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью передаче "Время покажет" на Первом канале.

"Каких-либо новых штрафных санкций не предусмотрено. У нас сейчас есть санкции за, собственно говоря, нарушение масочного режима. Я напомню, что любые прогулки можно совершать исключительно в масках. Соответственно, за это уже предусмотрена статья, которая используется в настоящее время. Собственно говоря, режим самоизоляции, его нарушение, тоже имеет свою статью в КоАПП, поэтому здесь каких-либо новых дополнительных штрафов не планируется вводить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Немерюк пояснил, что право проверять, насколько законно гражданин совершает прогулку, имеют лишь сотрудники полиции. В то же время, по его словам, сотрудники открывающихся с 1 июня в столице парков вправе ограничивать вход на территорию.

Власти Москвы с 1 июня приступают ко второму этапу смягчения ограничительных мер, которые были введены в городе из-за пандемии коронавируса. С 1 июня будет возобновлена работа многих предприятий торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, смогут выходить на прогулки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах - во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, однако при скоплении большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. На обычные прогулки москвичи смогут выходить с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день, уточнял Собянин.

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