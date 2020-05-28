Два промкомлекса в Зеленограде получили городскую льготу на аренду земли

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Столичные компании "Элемер" и "Биннофарм" подтвердили статус промышленного комплекса и получили льготную ставку на аренду земельных участков в размере 0,3% от их кадастровой стоимости, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Льготная ставка на аренду земельных участков двум промышленным комплексам в Зеленограде предоставлена на 10 лет", - цитирует пресс-служба главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Гаман уточнил, что с учетом применения льготы общая стоимость годовой арендной платы за участки составляет 69,2 тыс. рублей для компании "Элемер" и 705,3 тыс. рублей для предприятия "Биннофарм", что в пять раз ниже первоначальной цены аренды.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, которого также цитирует пресс-служба, напомнил, что статус промышленного комплекса присваивается московским предприятиям, отвечающим определенным критериям, таким как значительные инвестиции в экономику города, создание определенного количества рабочих мест, высокая заработная плата сотрудников и др. "На данный момент 53 компании в столице имеют статус промышленного комплекса, за 2019 год их общий объем инвестиций составил 8,9 млрд рублей, а объем предоставленных льгот - 2 млрд рублей", - уточнил Прохоров.

Промышленные комплексы могут получить льготную ставку по аренде через портал mos.ru. Для этого необходимо оставить электронную заявку в личном кабинете. Как только информация о присвоении или продлении статуса промышленного комплекса и технопарка будет подтверждена, арендатор может заключить допсоглашение о применении льготной ставки на 10 лет при условии подтверждения статуса. В рамках поддержки предприятий, работающих в сфере промышленности, столичные власти устанавливают пониженную ставку годовой арендной платы по договорам аренды земельных участков: в размере 0,3% от кадастровой стоимости участка - для промкомплексов и 0,01% - для технопарков и индустриальных парков.