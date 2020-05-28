Власти Москвы могут сохранить меры поддержки бизнеса при пандемии и после ее окончания

"Сложно прогнозировать, когда кризис закончится, <...> о реальном положении вещей мы сможем говорить ближе к середине лета. Если говорить о мерах поддержки, то мы мониторим, как они используются предпринимателями, насколько они эффективны. Причем мониторим не только меры поддержки города, но и те, которые предусмотрело федеральное правительство. И по мере анализа этих мер мы будем принимать решение о необходимости их расширения, например, пролонгации тех или иных решений, которые были приняты", - сказал он, отвечая вопрос о том, можно ли оценивать оказываемую поддержку не только как меру в период пандемии, но и как задел на будущее после ее окончания.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Москвы по итогам анализа введенных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса могут сохранить и расширить их после оценки ситуации в экономике. Об этом сообщил в четверг на брифинге в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Ефимов уточнил, что часть мер поддержки основана на прямой помощи, например, грантовой, а часть является отсрочкой по тем или иным платежам, которые предприниматели должны вносить в бюджет. "Посмотрим, какая ситуация будет в экономике, и будем думать, какие дополнительные меры потребуются", - добавил он.

Кроме того, власти Москвы разрабатывают план по выходу экономики города из кризиса, куда включены существующие меры, также рассматривается вопрос о новых в помощь предпринимателям, рассказал заммэра.

Ситуация в Москве

В столице с 29 марта действует режим повышенной готовности, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Позже в список организаций, которые могут продолжать работу, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия, а также компании, которые оказывают услуги на основании медицинской лицензии. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства, а с 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".

С 1 июня власти Москвы намерены разрешить работу всей непродовольственной торговли и ряда объектов сферы услуг, которые не требуют длительного контакта с клиентом. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на работу выйдут порядка 300 тыс. человек.

В целях помощи бизнесу правительство Москвы приняло три пакета мер. Их основная цель - помочь бизнесменам сохранить рабочие места. Накануне Собянин утвердил еще и меры поддержки медицинских организаций и киосков "Печать", а также компаний со статусом "Московский инвестор". Собянин также создал оперативный штаб по поддержке экономики города. В числе ключевых задач штаба - мониторинг ситуации на столичных предприятиях, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности. Штаб помогает компаниям договариваться с банками и участвует в восстановлении цепочек поставок и сбыта.