Плановая госпитализация во всех больницах Москвы возобновится со следующей недели

"Со следующей недели в больницах города Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не сразу нарастится вся, а постепенно будет наращиваться. Но тем не менее, мы разрешили поликлиникам и с этой недели наращивать объемы оказания плановой помощи", - сказал Собянин.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Большинство медицинских учреждений смогут возобновить оказание плановой помощи для жителей Москвы, возвращение к прежним объемам будет проходить постепенно. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

Он отметил, чтобы получить плановую помощь, пациентам придется пройти дополнительные процедуры. Врачи должны быть уверены, что в больнице не возникнет новый очаг заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр сообщил, что снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения коронавируса, будут возвращены к обычному режиму работы.

Госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.

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