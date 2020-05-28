{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Плановая госпитализация во всех больницах Москвы возобновится со следующей недели

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для получения плановой помощи пациентам придется пройти дополнительные процедуры

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Большинство медицинских учреждений смогут возобновить оказание плановой помощи для жителей Москвы, возвращение к прежним объемам будет проходить постепенно. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Со следующей недели в больницах города Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не сразу нарастится вся, а постепенно будет наращиваться. Но тем не менее, мы разрешили поликлиникам и с этой недели наращивать объемы оказания плановой помощи", - сказал Собянин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он отметил, чтобы получить плановую помощь, пациентам придется пройти дополнительные процедуры. Врачи должны быть уверены, что в больнице не возникнет новый очаг заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр сообщил, что снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. В ближайшие недели порядка 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения коронавируса, будут возвращены к обычному режиму работы.

Госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности. Первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.

В новость были внесены изменения (18:54 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Более 1,5 млн человек посмотрели онлайн-курс для начинающих предпринимателей Москвы
По окончании желающие могли получить сертификат о прохождении курса
Читать полностью