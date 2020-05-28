Wheely обжаловал решение о признании незаконным возобновление работы сервиса в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сервис заказа премиальных авто с водителем Wheely обжаловал решение прокуратуры Москвы, признавшей ранее возобновление работы сервиса незаконным. Компания при этом продолжает свою работу, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Соответствующая жалоба с требованием принять меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений законности со стороны Мещанской межрайонной прокуратуры, подана в прокуратуру ЦАО города Москвы", - заявили в компании.

"Wheely, следуя нормам российского законодательства, считает, что требования Мещанской прокуратуры и дептранса Москвы не только противоречат федеральному законодательству и Конституции РФ, но и провоцируют совершение Wheely административного правонарушения, связанного с передачей персональных данных", - отметил представитель сервиса.

Накануне московская Мещанская межрайонная прокуратура признала деятельность Wheely нарушающей требования законодательства. В прокуратуре считают, что возобновление работы в условиях пандемии, без предоставления требуемых властями данных о геолокации в единую информационную систему, "может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе и ставит под угрозу безопасность граждан, получающих данную услугу". В результате проверки прокуратура внесла Wheely представление о незамедлительном устранении нарушений.

Вопрос о передаче данных о геолокации

Согласно действующему в Москве указу мэра, пассажирские перевозки можно осуществлять при условии предоставления в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) Москвы базовых сведений о перемещении автомобилей. Это требование выполнили все ведущие компании, кроме Wheely, сообщали в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

В ответ на это компания заявляла, что требование о предоставлении данных о геолокации и персональных данных водителей никак не связано с борьбой с распространением коронавируса, а передача такой информации может грозить утечками. При этом все, что необходимо для дезинфекции салона автомобиля, а также проверки цифровых пропусков, Wheely делает в полном объеме.

По мнению компании, предоставление в режиме реального времени данных геолокации водителей дает возможность департаменту осуществлять наблюдение и за перемещением пассажиров. "Геолокация водителей, совмещенная со временем начала поездки пассажира, позволяют Дептрансу идентифицировать отдельных клиентов на основе паттерна их передвижений даже без привязки к банковской карте или мобильному телефону. Выполнение подобных требований означает нарушение федерального законодательства о защите персональных данных", - считают в компании.

По словам гендиректора Wheely Антона Чиркунова, от сложившейся ситуации страдают не только клиенты сервиса, но и тысячи водителей, которых на протяжении месяца оставили без заработка. "Надеюсь, руководство Москвы при поддержке прокуратуры ЦАО сможет разобраться и помочь тысячам водителей продолжать работу в спокойном режиме", - добавил он.