Станции техобслуживания транспорта в Москве возобновляют работу

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Станции технического обслуживания транспортных средств в Москве могут оказывать услуги, ограничения в связи с пандемией коронавируса на них больше не распространяются. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Деятельность станций технического обслуживания исключена из перечня приложений организаций, деятельность которых приостановлена для нераспространения коронавирусной инфекции. То есть предприятия могут работать, но соблюдая все необходимые рекомендации города и Роспотребнадзора для обеспечения безопасности граждан с учетом сегодняшней пандемии", - сказал он.

По его словам, данные предприятия могут воспользоваться мерами государственной поддержки, в том числе субсидиями департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы (предоставляет 13 видов субсидий для субъектов малого и среднего бизнеса) и помощью, утвержденной правительством Москвы для поддержки пострадавших частных компаний.

Власти Москвы уже провели первый этап смягчения ограничений, который позволил вернуться к работе более чем 300 крупным промышленным предприятиям, а также возобновить строительство жилья, детских садов, школ и других объектов. При этом в мегаполисе были введены обязательные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта. С 1 июня начнется новый этап снятия ограничений.

Сейчас власти Москвы "ведут работу по смягчению условий для открытия новых отраслей", добавил Фурсин.