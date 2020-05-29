Жители Москвы и Подмосковья чаще всего обращаются к Кузнецовой по вопросам алиментов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Наибольшее число обращений, которые поступили уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой в 2019 году от жителей Москвы и Подмосковья, касаются выплаты алиментов. Об этом сообщается в ежегодном докладе детского омбудсмена, который есть в распоряжении ТАСС.

В документе констатируется, что несмотря на имеющиеся правовые механизмы о взыскании алиментов, неисполнение родителями обязательств по содержанию несовершеннолетних детей остается "одной из острых проблем" в России.

"В 2019 году в адрес федерального уполномоченного поступило свыше 400 обращений по теме защиты прав несовершеннолетних на получение содержания со стороны родителей. Наибольшее число обращений поступило от жителей города Москвы, Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областей", - говорится в докладе.

Отмечается, что основной причиной обращений является "ненадлежащее исполнение должником обязанностей по выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей". "При этом часто заявители жалуются на необоснованное затягивание исполнительных действий и непринятие необходимых мер по исполнительным документам со стороны судебных приставов-исполнителей, а также администраций учреждений по месту отбывания наказания должников", - резюмируется в документе.