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Более 13 тыс. резидентных парковочных разрешений оформлено с начала самоизоляции в Москве

Все обращения по вопросам парковочного пространства можно подать онлайн на Едином транспортном портале

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. резидентских и многодетных парковочных разрешений оформлено и продлено с начала самоизоляции в Москве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Московского паркинга.

"С начала режима самоизоляции 13,2 тыс. москвичей получили или продлили парковочные разрешения для многодетных или резидентов. Многодетные семьи оформили 5 402 разрешения и продлили 4 794 уже действующих, а резиденты - оформили 2 745 разрешений и продлили 297", - говорится в сообщении.

Все обращения по вопросам парковочного пространства можно также подать онлайн - воспользовавшись формой на Едином транспортном портале.

"Если у вас возник вопрос по теме платных парковок, консультацию можно получить по телефонам горячей линии "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона", - отмечается в сообщении.

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