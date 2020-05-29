Сдавшие анализ на коронавирус москвичи смогут получить результаты онлайн

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию жители столицы смогут посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте на mos.ru. Об этом в пятницу сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

При наличии оформленного доступа пользователь получает расшифровку результатов ПЦР- и ИФА-тестирований на коронавирус, а также необходимые указания для дальнейших действий. Получить доступ к своей электронной карте можно на портале mos.ru.

"Результаты лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию методами ПЦР и ИФА, проведенные в городских учреждениях Москвы, теперь поступают в электронную медицинскую карту в течение трех дней с момента сдачи анализа. В разделе "Мои тесты на COVID-19" отражены результаты тестирований, проведенных после 20 апреля", - говорится в сообщении.

Сегодня пациенты городских поликлиник могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами лабораторных и инструментальных исследований, прививочными картами детей и выписными эпикризами из стационаров. В будущем планируется открытие разделов с рецептами, выданными направлениями, записями на прием к врачу, информацией о диспансеризации, вызовами бригад скорой помощи и данными с семейным анамнезом.

Все персональные данные пациентов надежно защищены. Помимо подтверждения личности при открытии доступа к электронной медкарте, каждый раз при входе в ЭМК на мобильный телефон приходит одноразовый пароль. В случае возникновения сложностей, пользователи могут обратиться в службу технической поддержки.

Доступ к электронной медицинской карте на mos.ru пациентам открыли благодаря совместной масштабной работе столичных департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг и департамента информационных технологий.