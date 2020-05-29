В московском инфекционном центре "Вороновское" лечатся 218 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Двести восемнадцать пациентов с коронавирусом проходят на данный момент лечение в новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе и созданный для этих целей быстровозводимый комплекс в поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 29 мая состоят на лечении 218 пациентов. Из них с диагнозом пневмония - 218, подтвержденных с коронавирусной инфекцией столько же, с кислородной поддержкой - 146, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 12", - написал он.

Переходов уточнил, что накануне выписались 13 пациентов, за сутки поступили на лечение 17 человек.

Всего в Москве, по последним данным, заразились коронавирусом 173 497 человек, выздоровел из них 71 251, умерли 2 254. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.