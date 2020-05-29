Власти Москвы и Facebook проведут курс вебинаров для предпринимателей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Компания Facebook при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы проведет серию вебинаров для столичных предпринимателей по онлайн-инструментам и продвижению контента в период кризиса. Об этом сообщает пресс-служба департамента в пятницу.

"В начале июня стартует цикл вебинаров для предпринимателей Москвы о ведении бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мероприятия организованы в рамках проекта "Это наш бизнес". Он был запущен в начале апреля компанией Facebook при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и подведомственного ему MBM.MOS", - говорится в сообщении.

Главными темами курса станут цифровизация бизнеса, использование онлайн-инструментов и площадок для коммуникации с клиентами, а также продвижения контента в период кризиса. Кроме того, участникам программы расскажут о лучших практиках проведения виртуальных мероприятий и возможностях социальной сети Instagram для бизнеса в контексте распространения COVID-19. Спикерами курса станут эксперты Facebook.

Первый вебинар состоится 4 июня. Спикером на нем выступит аккаунт-менеджер компании Facebook по Центральной и Восточной Европе Анна Гуринович, которая расскажет о принципах коммуникации в период кризиса и разговорной коммерции - общении с потребителями продукции в мессенджерах.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отмечает, что в последние месяцы появилось большое количество новых цифровых инструментов. "Серия совместных вебинаров с крупными игроками диджитал-рынка позволит их участникам найти наиболее подходящие для них цифровые решения, а также научиться правильно и эффективно их использовать", - приводит его слова пресс-служба департамента.

Проект "Это наш бизнес" был запущен в начале апреля компанией Facebook при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы с целью привлечь внимание широкой аудитории к малому и среднему бизнесу, оказавшемуся в трудной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.