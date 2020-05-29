Редкие водоплавающие птицы появились в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды обнаружили на прудах парка "Кузьминки-Люблино" редких водоплавающих птиц, среди которых - чомга и хохлатые чернети, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Очередные редкие водоплавающие птицы замечены сотрудниками Мосприроды на прудах парка "Кузьминки-Люблино". Чомга, или большая поганка, занесена в Красную книгу города Москвы. Это не утка, а водоплавающая птица из отряда поганкообразных", - говорится в сообщении.

По словам специалистам, этим птицам нужны большие водоемы с заросшими тростниками берегами, богатые рыбой, с чистой водой. До этого момента данных о нахождении чомги в Кузьминках у экологов не было.

"Другая редко появляющаяся птица, которую обнаружили специалисты - хохлатая чернеть. Самец этой утки отличается длинным хохолком на затылке. Основная его окраска весной - черная с фиолетовым отливом и белыми боками. Самка - темно-коричневая. Чернети могут надолго заныривать, а вот по земле ходят неуклюже", - говорится в сообщении.

В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" хохлатые чернети были отмечены лишь в 2008 году.