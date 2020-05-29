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В столичном ГУ МЧС советуют отказаться от поездок на личном транспорте во время непогоды

Ранее московский главк МЧС выпустил экстренное оповещение о ветре до 20 м/с, дождях и граде

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте во время непогоды, сообщил врио замначальника столичного главка ведомства Андрей Мищенко, видеообращение которого предоставила пресс-служба ГУ МЧС.

Ранее московский главк МЧС выпустил экстренное оповещение о ветре до 20 м/с, сильных дождях и граде в столице в пятницу. Согласно прогнозу, погода должна нормализоваться к 21:00. "ГУ МЧС по Москве рекомендует по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - сказал Мищенко.

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