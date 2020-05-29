Онлайн-встречу "Столичные музеи - детям" проведут в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Онлайн-встречу "Столичные музеи - детям" 1 июня проведут в Москве в рамках проекта "Учебный день в музее". Видеоконференция организована Городским методическим центром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки в пятницу.

"Москва дает школьникам уникальные возможности для обучения, развития, творчества. Мы пригласили представителей столичных музеев рассказать о самых интересных проектах для школьников и их семей, об образовательных инициативах. И надеемся, что наша беседа станет навигатором для классных руководителей, родителей и учителей и поможет эффективно и увлекательно спланировать досуг школьников", - приводятся в сообщении слова куратор проекта "Учебный день в музее" Екатерины Кирьяновой.

В видеоконференции выступят специалисты из учреждений культуры: Дарвиновского музея, музея-заповедника "Царицыно", Мемориального музея космонавтики, Государственного музея - культурного центра "Интеграция" имени Н. А. Островского, Государственного музея А. С. Пушкина, Мемориального музея А. Н. Скрябина, Дома-музея Марины Цветаевой, Московского зоопарка, Музея М. А. Булгакова, Государственного музея обороны Москвы, Биологического музея им. К. А. Тимирязева.

Онлайн мероприятие пройдет на площадке Zoom. Зарегистрироваться на встречу можно на официальном сайте городского методического центра.