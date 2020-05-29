Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в июне - начале июля

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Плановые работы по обслуживанию железнодорожного полотна, в том числе в Московской и Рязанской областях, пройдут в июне и начале июля на нескольких участках Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Это необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Расписание некоторых электричек Казанского направления изменится в июне - начале июля в связи с ремонтно-путевыми работами. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 июня и 1, 3, 6 июля у некоторых электричек, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Со 2 по 4 июня несколько электричек выведут из расписания на участках Рязань-1 - Лесок - Сасосово; 6-7 июня - на участках Москва - Голутвин, Голутвин - пл. 88 км - Бронницы - Ипподром; 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 июня и 1, 3, 6 июля - на участках Куровская - Шатура - Черусти", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Московской железной дороги предупреждает о возможных дополнительных и точечных изменениях и просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтным работам, а также заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".