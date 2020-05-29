Власти Москвы не будут повышать тарифы на велопрокат после его запуска с 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не собираются повышать стоимость проката велосипедов, услуги которого возобновляются в полном объеме с 1 июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил о смягчении ряда ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, с 1 июня в столице в полном объеме начнут предоставляться услуги велопроката. С 10 апреля пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб, за 45 дней работы проката они совершили 260 тыс. поездок, доставляя москвичам продукты и другие товары первой необходимости. Аренда для них была бесплатной.

"Тарифы на велопрокат повышаться не будут, а для курьеров и волонтеров он по-прежнему остается бесплатным", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента Максима Ликсутова. С тарифами пользователи могут ознакомиться на сайте городского велопроката "Велобайк".

Чтобы взять велосипед в прокат, нужно будет воспользоваться перчатками или после окончания проката провести его дезинфекцию. Регулярную дезинфекцию также будет обеспечивать оператор городского велопроката. "В этом сезоне москвичи смогут воспользоваться около 6 тыс. велосипедами на 629 станциях. Также в их распоряжении окажется более 2,6 тыс. электрических самокатов, в течение сезона их будет становиться больше. Напоминаем, что для поездки на велосипеде и электрическом самокате, как и на любом другом транспорте, нужно иметь при себе цифровой пропуск", - уточнили в пресс-службе.

Система городского велопроката "Велобайк" заработала в 2013 году, пользователям было доступно 79 точек с 550 велосипедами. В прошлом сезоне горожанам было доступно уже 530 станций и более 5 тыс. велосипедов в разных районах города - почти в 10 раз больше, чем изначально. В 2019 году они совершили свыше 5 млн поездок.