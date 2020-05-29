Суды Москвы продлили режим работы в условиях самоизоляции до 14 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Суды Москвы продлили до 14 июня режим работы в условиях самоизоляции, предусматривающий запрет на допуск в здания публики и журналистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Режим работы судов общей юрисдикции Москвы, действовавший ранее, продлен до 14 июня и в части рассмотрения дел, и в части допуска в здания судов граждан", - сказала собеседница агентства.

Вход в здания судов участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки). Рассмотрению подлежат дела безотлагательного характера, дела в порядке упрощенного и приказного производства, а также материалы, рассматриваемые согласно требованиям действующего процессуального законодательства без вызова сторон.

"В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки об изменении режима работы судов общей юрисдикции будет сообщено дополнительно", - отметила представитель суда.

В новость были внесены изменения (14:42 мск) — добавлены подробности по тексту.