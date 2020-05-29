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В Москве во время пандемии спасатели перешли на онлайн-формат профилактиктической работы

Инспекторы МЧС стали проводить профилактику пожаров через сайты образовательных учреждений, группы в соцсетях, вебинары на сайтах ведомства

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в Москве не повлияли на профилактику пожаров, сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС замначальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Москве Максим Комаров.

"В Москве, где принято исчерпывающее количество ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, эту тематику мы учли. Это не повлияло на приостановку наших стандартных мер профилактики в работе с детьми. Мы учли все современные тенденции, которыми сейчас живет все наше население и откуда черпается информация, и перешли к онлайн-формату реализации профилактической деятельности", - сказал он.

По словам Комарова, инспекторы МЧС стали проводить профилактику через сайты образовательных учреждений, группы в соцсетях для родителей, устраивать вебинары на сайтах ведомства. Замначальника главка подчеркнул, что учить детей нормам безопасности должны, в первую очередь, родители. "Все, что касается прививания ребенку навыков безопасности, зависит от родителей. Как можно чаще беседуйте с детьми, как вести себя при пожаре. Как показывает практика, напоминать детям нужно постоянно", - добавил он.

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