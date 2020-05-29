Переболевшие коронавирусом московские священники сдают плазму крови для больных

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московские клирики, переболевшие коронавирусом, начали сдавать плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в информационной сводке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ), опубликованной в пятницу на сайте Московской городской епархии.

"Священники Московской епархии, переболевшие коронавирусом, начали сдавать плазму для помощи в лечении еще не выздоровевших пациентов с COVID-19", - написано на сайте Московской городской епархии.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале написал, что Русская православная церковь (РПЦ) призывает тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, сдать плазму крови для использования в лечении заразившихся.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.