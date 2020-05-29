Конкурс среди подростков "Московская школа лидеров" впервые пройдет в столице в 2020 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новый конкурс "Московская школа лидеров" пройдет в столице в этом году для учащихся общеобразовательных учреждений. Прием заявок начинается 1 июня, конкурс пройдет в три этапа, сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, которая выступила инициатором соревнования вместе с городским Департаментом образования и науки.

"В каждой московской школе есть ученики - лидеры, которые создают новые идеи и инициативы и готовы участвовать в обсуждении проектов развития города. В конкурсе смогут поучаствовать ученики 7-10 классов, у которых есть бэкграунд - интересные инициативные проекты. С 1 июня у них появится возможность зарегистрироваться и загрузить визитки своих проектов в личные кабинеты на сайте конкурса", - сказала Ярославская.

Прием заявок продлится до 1 сентября. В выборе формата и наполнения визитки организаторы ребят не ограничивают, главное, чтобы они представили рассказ о себе и свой проект любой направленности, который уже реализовали в школе. Победители войдут в состав детского совета при уполномоченном по правам ребенка в Москве.

По словам Ярославской, детский совет - это связующее звено между взрослыми и детьми, и важно, чтобы мнение молодежи по самым важным вопросам было учтено при решении государственных задач. "Сейчас ребята, которые работали в совете, уже заканчивают школу и останутся с нами как опытные кураторы для нового детского совета, сформированного из ребят - лидеров в результате конкурса", - уточнила она.

С 1 по 17 сентября визитки будут оценивать экспертные комиссии, в составе которых представители аппарата городского детского омбудсмена и сотрудники ведущих вузов, которые готовят специалистов в сфере социального проектирования и менеджмента.

Во второй этап, назначенный с 21 сентября по 19 октября, пройдут по десять авторов от каждого округа Москвы. Им нужно будет подготовить видеоролики с представлением новых полезных для школы и города инициатив и загрузить их в личные кабинеты на сайте конкурса. С 20 октября у жюри будет десять дней, чтобы познакомиться со всеми работами и определить 33 лучших - по три от каждого округа. Итоги конкурса подведут 30 октября.